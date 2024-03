Sorpresa sul lago: a Sarnico c’è Patrick Dempsey - Foto e video

Una visita alla Riva di Sarnico, l’esperienza alla guida di uno degli yacht simbolo della «dolce vita» italiana e poi il pranzo sulla riva del Sebino a Lovere . Le foto e i video postati su Instagram dall’ attore statunitense Patrick Dempsey e dalla moglie Jillian, make up artist delle star, stanno facendo il giro dei social in queste ore.

Dempsey è conosciuto, tra le altre cose, per il ruolo del «dottor stranamore» nella serie medical drama «Grey’s Anatomy», per aver recitato nel film «Ferrari», girato anche a Brescia, e per un ruolo nella serie «La verità sul caso Harry Quebert».