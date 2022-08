Sosta selvaggia, scatta il giro di vite sul lago

Scatta il livello tolleranza zero contro il parcheggio selvaggio sulla statale 469 Sebina Occidentale, la litoranea del lago a Predore. Ieri, raffica di multe e intervento del carro attrezzi. Erano nell’aria da tempo misure drastiche da parte della polizia locale per scoraggiare il posteggio - vietato - a lato della carreggiata in prossimità del lido San Rocco dove ci sono un’area verde, un dehor e una serie di spiaggette molto frequentate in questa torrida estate.