Sovere, 35enne muore investito da un’auto mentre torna dal lavoro

Tragico incidente stradale a Sovere nel tardo pomeriggio di lunedì 5 febbraio. Un operaio di 35 anni, indiano, residente a Pianico, verso le 18,20 è morto investito da un’auto. Cause e dinamica sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Bergamo intervenuta per i rilievi. L’incidente è avvenuto lungo una strada laterale a senso unico che passa vicino alla statale 42. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, stava tornando a casa dal lavoro a piedi e stava camminando vicino al guardrail, in un tratto particolarmente buio, quando è stato travolto da un’auto che procedeva nella sua stessa direzione ed è arrivata alle sue spalle. L’urto è stato violento: l’operaio è stato sbalzato sulla carreggiata della 42 e purtroppo non ce l’ha fatta. Scattato l’allarme, sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 (automedica e ambulanza), la polizia stradale di Bergamo, i carabinieri di Casazza e la polizia locale di Sovere. Alla guida dell’auto c’era una 27enne, che si è fermata subito dopo l’urto: illesa, ma sotto choc, è stata accompagnata all’ospedale di Lovere.