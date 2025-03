Sovere, incidente tagliando un albero. Ferito un uomo di 69 anni

Un uomo di 69 anni si è infortunato ad una gamba nella mattinata di mercoledì 5 marzo a Sovere, mentre stava tagliando un albero: portato in ambulanza all’ospedale di Lovere, è stato medicato al pronto soccorso e i traumi subiti dovrebbero guarire in pochi giorni.

L’incidente potando alcuni alberi

L’incidente è avvenuto attorno alle 11 in un prato di via Carducci, alle spalle della zona industriale di Sovere: l’uomo, residente nello stesso paese dell’alto Sebino, stava potando e sistemando alcuni alberi; quando con la motosega ne ha abbattuto uno, il tronco della pianta è rimbalzato sul terreno e lo ha colpito ad una gamba, facendolo cadere a terra. L’uomo ha chiamato il figlio per chiedere aiuto e sul posto è giunta un’ambulanza con una pattuglia della polizia locale lago d’Endine e della Val Borlezza. L’uomo è sempre rimasto cosciente ed è stato portato all’ospedale di Lovere per accertamenti. In giornata le dimissioni.