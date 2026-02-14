Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 14 Febbraio 2026

Sovere, perde il controllo dell’auto e si ribalta, illesa

L’INCIDENTE. Si è verificato in via Lombardia alle 16 di sabato 14 febbraio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’auto che si è ribaltata a Sovere. La 35enne alla guida ha fatto tutto da sola e fortunatamente ne è uscita illesa. L’incidente è avvenuto in via Lombardia sabato 14 febbraio.
L’auto che si è ribaltata a Sovere. La 35enne alla guida ha fatto tutto da sola e fortunatamente ne è uscita illesa. L’incidente è avvenuto in via Lombardia sabato 14 febbraio.

Sovere

Probabilmente a causa di una distrazione ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata. Protagonista dello spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche, una donna di 35 anni che con l’auto stava percorrendo via Lombardia a Sovere, sabato 14 febbraio.

La donna ha colpito un muretto e l’auto è carambolata finendo rovesciata sulla carreggiata. La 35enne è risultata negativa al pretest alcolometrico.

Sul posto un’ambulanza della Croce Blu di Lovere. I sanitari hanno visitato la donna e non è stato necessario alcun ricovero. Per i rilievi i carabinieri di Clusone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sovere
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidente (generico)
Croce Blu di Lovere
carabinieri di Clusone