Sabato 14 Febbraio 2026
Sovere, perde il controllo dell’auto e si ribalta, illesa
L’INCIDENTE. Si è verificato in via Lombardia alle 16 di sabato 14 febbraio.
Sovere
Probabilmente a causa di una distrazione ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata. Protagonista dello spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche, una donna di 35 anni che con l’auto stava percorrendo via Lombardia a Sovere, sabato 14 febbraio.
La donna ha colpito un muretto e l’auto è carambolata finendo rovesciata sulla carreggiata. La 35enne è risultata negativa al pretest alcolometrico.
Sul posto un’ambulanza della Croce Blu di Lovere. I sanitari hanno visitato la donna e non è stato necessario alcun ricovero. Per i rilievi i carabinieri di Clusone.
