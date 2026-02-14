Sovere, perde il controllo dell’auto e si ribalta, illesa

Probabilmente a causa di una distrazione ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata. Protagonista dello spettacolare incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche, una donna di 35 anni che con l’auto stava percorrendo via Lombardia a Sovere, sabato 14 febbraio.

La donna ha colpito un muretto e l’auto è carambolata finendo rovesciata sulla carreggiata. La 35enne è risultata negativa al pretest alcolometrico.