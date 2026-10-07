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Cronaca / Val Calepio e Sebino Mercoledì 07 Ottobre 2026

Spaccata a Tagliuno, via 35mila euro in Gratta & vinci e sigarette

IL COLPO. Si sono fatti strada scassinando la saracinesca e la porta vetro di una tabaccheria, per poi scappare con un sacco pieno di Gratta & vinci e sigarette.

Lettura 1 min.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Spaccata a Tagliuno, via 35mila euro in Gratta & vinci e sigarette
L’edicola-tabaccheria assaltata l’altra notte

Una spaccata che – secondo le prime stime – avrebbe fruttato sui 35mila euro alla banda che nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre ha preso di mira la tabaccheria di via Roma a Tagliuno di Castelli Calepio. I ladri hanno agito in piena notte, verso le 3.30. Un colpo studiato nei minimi dettagli, dove nulla è stato lasciato al caso: a cominciare dallo scasso.

«Sapevano che forzando la saracinesca dal basso sarebbe scattato l’allarme – spiega uno dei titolari –, allora si sono aperti un varco nel mezzo, piegandola con qualche attrezzo». Poi è stato il turno della porta scorrevole: con precisione quasi chirurgica hanno divelto il vetro di una delle ante scorrevoli (rimasto comunque danneggiato) togliendolo dalle guide e appoggiandolo a una colonna nel piccolo porticato che affaccia sul provinciale. A quel punto è scattato l’allarme, ma i ladri aveva ormai il via libera.

Il colpo in soli 10 minuti

Dieci, massimo 12 minuti: tanto ci ha messo la banda per saccheggiare l’attività, che offre anche il servizio di edicola e caffetteria. I malviventi però hanno puntato dritto al bersaglio dietro al bancone: una parete colma di pacchetti di sigarette e Gratta & vinci, completamente saccheggiata. «Quando mia sorella e mio cognato sono arrivati, verso le 3.45, i ladri si erano già allontanati, gli scaffali erano completamente vuoti: se contiamo che una stecca costa minimo 50 euro, tra una cosa e l’altra si saranno portati via dai 30 ai 35mila euro di merce», continua.

Sul caso indagano i carabinier di Bergamo, arrivati sul posto poco dopo i gestori: a testimonianza del furto la serranda e la porta divelte, per terra qualche pacchetto caduto dal sacco nella fuga. Per l’attività non si tratta del primo furto: «Era già capitato, ma vent’anni fa», conclude il titolare.

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