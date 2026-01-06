Spaccio, una 47enne in manette a Costa Volpino e un 35enne denunciato a Cene

Nei primi giorni del 2026 l’attività di prevenzione dei carabinieri di Clusone si è concentrata sul contrasto allo spaccio di droga: una denuncia eseguita a Cene e un arresto in flagranza a Costa Volpino, con il sequestro di cocaina, hashish, contanti e materiale per il confezionamento.

Controlli antidroga a Cene: denunciato un 35enne

La sera del 3 gennaio, i militari di Fiorano al Serio hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un uomo 35 anni, originario e residente in provincia di Milano. Il 35enne è stato fermato durante un controllo d’iniziativa mentre era alla guida di un’auto sulla ex statale 671, nel territorio comunale di Cene. L’uomo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7 grammi.

Costa Volpino: arrestata una donna, in casa 160 gr di cocaina

Il giorno successivo, i carabinieri di Costa Volpino hanno arrestato in flagranza per detenzione di droga a fini di spaccio una donna di 46 anni, residente in provincia di Bergamo. La donna è stata controllata mentre era alla guida di un ciclomotore e, all’esito delle verifiche, è stata trovata con un involucro termosaldato contenente un grammo di cocaina.

Il controllo è stato poi esteso alla sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato due buste in plastica con complessivi 160 grammi di cocaina, un panetto da 8 grammi di hashish, la somma in contanti di 5.420 euro, tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento. Tra gli oggetti sequestrati anche un coltello a scatto lungo 26 centimetri, con lama da 12 centimetri, che – secondo quanto riportato – sarebbe stato utilizzato per tagliare la sostanza.