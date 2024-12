Speleologa bloccata nell’Abisso Bueno Fonteno da 80 ore: Ottavia Piana sempre più vicina all’uscita

L’ultimo tratto nella notte

Sarà trasferita con l’Elisoccorso

All’esterno della grotta, i vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale del comando di Bergamo hanno provveduto, in collaborazione con lo stesso Soccorso alpino, a bonificare l’area boschiva dalla quale, una volta riportata fuori dall’abisso, potrebbe essere issata con un verricello la barella con Ottavia Piana, per essere poi trasferita con l’elisoccorso in ospedale. La squadra ha anche messo in sicurezza il percorso impervio di accesso alla grotta e che potrebbe essere utilizzato per il trasporto della speleologa, qualora non fosse possibile effettuare il soccorso in elicottero con il verricello. Tutto dipenderà anche dall’orario di uscita, al termine delle operazioni. Nel pomeriggio i soccorritori hanno anche fatto il punto sulle attività in corso durante un vertice in Prefettura a Bergamo. «L’auspicio di tutti è che la speleologa Ottavia Piana possa al più presto essere condotta in salvo per le cure necessarie. L’attività di recupero speleologico continuerà a essere seguita dalla Prefettura e da tutte le componenti dei soccorsi, con l’attenzione che merita la salvaguardia della vita umana», ha detto il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, al termine dell’incontro, cui hanno preso parte tutte le componenti istituzionali, le forze di polizia e del volontariato che stanno partecipando alle operazioni di recupero e alle attività inerenti la logistica, l’organizzazione e i provvedimenti amministrativi connessi al soccorso.