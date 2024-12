Speleologa ferita: per Ottavia Piana sono ore decisive

Potrebbe arrivare già a mezzanotte o nelle prime ore della mattina di mercoledì 18 dicembre il lieto fine per la vicenda di Ottavia Piana che ha tenuto migliaia di persone con il fiato sospeso.

Un comunicato del Soccorso Alpino ha scritto alle 22 che «entro circa 3/4 ore la barella con l’infortunata potrebbe essere fuori dalla grotta. L’ultimo tratto è stato percorso più velocemente del previsto, grazie ai tratti disostruiti in precedenza e per la valutazione dei sanitari di evitare soste prolungate. Lo stesso tratto, lo scorso anno durante l’intervento, era stato percorso in circa 12 ore».