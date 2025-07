Splendido, ma imbrattato: Bogn ripulito dalle scritte

«Abbiamo avuto il supporto del Comune e della Protezione civile – racconta Domenico Benaglio, presidente dell’associazione – e ci siamo impegnati per ripulire la parte più spettacolare del Bogn, quella con le pareti che strapiombano nel lago. Purtroppo non è la prima volta che effettuiamo questo tipo di interventi: evidentemente l’educazione e il senso civico non sono patrimonio di tutti».

In passato l’associazione si era battuta per mantenere intatta la naturalità di questo luogo, oggi chiede un piano di gestione che sappia conciliare la fruizione e la tutela del Bogn: «Siamo contenti che questo luogo sia apprezzato da così tante persone, lombarde, italiane e straniere; noi, come associazione, lavoriamo per una fruizione che sia consapevole e sappia gustare in pieno questo posto ed è la ragione per cui organizziamo gite e camminate durante le quali spieghiamo l’origine geologica del Bogn e le caratteristiche ambientali dell’area che lo circonda. All’amministrazione comunale chiediamo un piano di programmazione e di gestione del turismo in tutto il territorio di Riva di Solto, che sappiamo bene essere diventato uno dei luoghi più attrattivi di tutto il Sebino».