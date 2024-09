Tanta commozione per l’ultimo saluto alla piccola Ritaj

Fiori bianchi e palloncini che si sono librati in cielo, lacrime e abbracci per la piccola Ritaj Lahmar . È così che le comunità di Credaro e Villongo, riunite insieme ai famigliari al cimitero islamico di Colognola, hanno dato l’ultimo saluto alla bambina di sei anni e mezzo morta lunedì sera a causa del tragico incidente di gioco avvenuto al parco di piazza Vittorio Veneto, a Villongo San Filastro.

L’ultimo saluto

Venerdì 6 settembre sul basso Sebino è stato il giorno delle preghiere e della commozione. In tarda mattinata il feretro con la salma della piccola è tornato per qualche istante a casa , ai piedi dell’appartamento dove dal 2017 vive la famiglia di Ritaj. Con gli amici di famiglia, i rappresentanti della comunità marocchina della zona e dell’associazione multietnica «Simira», di cui fa parte anche il padre della piccola, anche numerosi residenti tra i due paesi della Val Calepio. Presenti anche i rappresentanti delle due amministrazioni comunali e il parroco di Villongo, don Alessandro Beghini.

Al cimitero islamico di Colognola

(Foto di Yuri Colleoni)

Da Credaro la salma di Ritaj ha proseguito il suo ultimo viaggio prima della sepoltura. Al cimitero islamico di via Azzano, a Colognola, si è tenuto il rito funebre. Anche lì la famiglia della bambina non è stata lasciata sola. C’erano anche gli amici del primogenito della famiglia Lahmar, i colleghi di lavoro di Nabil, il parroco di Credaro, don Carlo Caccia, e il suo predecessore, don Giovanni Lombarda. E la sindaca, Adriana Bellini, che in questi giorni, insieme alla comunità di Credaro, non ha mai lasciato sola la famiglia.