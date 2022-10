Telgate, minaccia di morte la titolare di un bar con un coltello: «Daspo Willy» per un 49enne

«Daspo Willy», ovvero divieto d’accesso ai locali pubblici, per un 49enne di Telgate che lo scorso luglio si era reso protagonista di una violenta aggressione nei confronti della titolare del bar del paese in cui vive . Lo ha emesso il Questore di Bergamo, Stanislao Schimera, in seguito alle attività di carattere preventivo messe in atto dalla Divisione Polizia anticrimine.