Torna lo Sbarazzo nel weekend: outlet a cielo aperto a Sarnico

Torna a Sarnico l’evento più atteso dai «cacciatori» di affari: «Sarnico Sbarazzo» con i saldi finali dell’inverno è in calendario per sabato e domenica dalle 10 alle 20. Per due giorni centro storico, piazze e shopping center si trasformeranno in un outlet a cielo aperto, dove i commercianti dei 40 negozi aderenti metteranno in vendita gli articoli della stagione che sta per chiudersi a prezzi ribassati. Un’occasione imperdibile per chi vuole rinnovare il guardaroba facendo acquisti a prezzi bassi.

In vetrina e all’esterno dei negozi non mancheranno articoli d’abbigliamento, accessori, prodotti per la persona e per la casa, gastronomia, profumi e prodotti per il benessere. Un vero e proprio week end da «fuori tutto» con l’obiettivo, per i negozianti, di svuotare i magazzini senza dover ricorrere agli stockisti per fare spazio alle nuove collezioni, mentre per i clienti sarà l’occasione di fare shopping a prezzi vantaggiosi.