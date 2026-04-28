Travolta e uccisa a Villongo: aperto fascicolo per omicidio stradale

Sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all’incidente mortale avvenuto intorno alle 11.15 di lunedì 27 aprile a Villongo , lungo la Sp 81 che collega a Foresto Sparso. Il pubblico ministero ha già disposto il nulla osta alla sepoltura e la salma di Cinzia Macchioni, 64 anni, è stata restituita ai familiari. La donna, residente a Credaro, lavorava come addetta alle pulizie al bottonificio B.A.P. di Foresto Sparso. Terminato il turno, come faceva ogni giorno, si era incamminata a piedi verso casa quando è stata investita da un’auto mentre procedeva a lato della carreggiata.