Travolta da auto e sbalzata in un campo così è morta a 64 anni Cinzia Macchioni

Incidente mortale intorno alle 11.15 di lunedì a Villongo , sulla Sp 81 che collega a Foresto Sparso. la vittima è Cinzia Macchioni, 64 anni, di Credaro, operaia addetta alle pulizie al bottonificio B.A.P. di Foresto Sparso. Aveva appena smontato e stava raggiungendo, come faceva ogni giorno, la propria abitazione a piedi, quando è stata investita da un’auto.

La dinamica dell’incidente

Parrebbe ormai certo, dalle immagini di videosorveglianza, che l’investitore, un 31enne residente nel Basso Sebino, probabilmente preso dal panico e in stato confusionale, si sia allontanato dal luogo dell’incidente per raggiungere un deposito a Gandosso di proprietà della ditta per cui lavora.

Solo a quel punto – erano le 11.54 – sono stati chiamati i soccorsi. La donna è stata sbalzata in un campo di sterpaglie e lì è rimasta esanime per circa mezz'ora senza che nessuno la soccorresse. In quel lungo lasso di tempo nessuno fra chi transitava è infatti riuscito a notarla. È stato il 31enne a fornire indicazioni sul punto esatto dell’incidente. Il giovane è tornato sul luogo dell’investimento, accompagnato da altre due persone e si è messo a cercare la 64enne. Il 31enne è indagato a piede libero per omicidio stradale (da valutare l’ipotesi dell’omissione di soccorso).

Poco dopo le 11, Cinzia Macchioni, dopo aver lasciato il posto di lavoro in B.A.P., si è incamminata sulla strada provinciale in via Gennaro Sora a Villongo, con destinazione la sua abitazione di Credaro in via dei Vigneti, percorso che era solita effettuare a piedi. Improvvisamente, dopo aver attraversato la strada provinciale e mentre procedeva a lato della carreggiata accanto ai campi, è stata investita da una Citroen C3 che viaggiava nella stessa direzione, verso Villongo. Il 31enne, che era da solo in auto, è rimasto illeso. Non è da escludere che sia stato abbagliato dal sole e non abbia visto la 64enne.

In un primo momento, forse per la concitazione di chi stava dando l’allarme, un’ambulanza dei volontari di Capriolo è stata erroneamente inviata a Gandosso. Solo in seguito, sempre su chiamata dello stesso investitore o di chi era con lui, il 118 ha fornito le esatte indicazioni all’equipaggio dell’ambulanza che si trovava a Gandosso. Sul posto anche l’auto medica dell’ospedale di Sarnico e l’elisoccorso. I tentativi di rianimare la 64 enne sono purtroppo risultati inutili. Oltre alla polizia stradale di Treviglio, che si è occupata dei rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Sarnico e Trescore e la polizia locale di Villongo.

Chi era Cinzia Macchioni

«Siamo profondamente dispiaciuti – dice Roberto Pievani della proprietà del bottonificio B.A.P. –. Cinzia era con noi dal 2006 e si è sempre segnalata come persona capace e fidata, ben conosciuta e apprezzata. Attualmente aveva un contratto part-time e iniziava presto la mattina, per poi concludere il lavoro alle 11. Siamo addolorati per questa disgrazia». Il pm Carmen Santoro ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura e la salma nel pomeriggio è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Villongo. A piangere Cinzia Macchioni il marito Tiziano, che ieri non se l’è sentita di parlare, la figlia Silvia con il marito Simone e un nipotino. I funerali saranno celebrati giovedì alle 10 nella chiesa di Credaro.

Nata nel Milanese, la 64enne per un periodo aveva abitato a Bracca. Da oltre 20 anni viveva a Credaro. «Una persona molto gentile e cordiale», è il ricordo della sindaca Adriana Bellini.