Travolta e uccisa da una barca, il figlio: «Era solare e creativa, molto legata alla terra d’origine»

«Riguardo a mia mamma ci sarebbe troppo da dire». Quando è arrivato sul posto, Domenico Santiago Lanza, il figlio 27enne di Frisca Lisa Laygo, la 64enne morta il 13 agosto per essere stata investita da un’imbarcazione a Predore , era già tutto successo . Il ricordo che dà della madre, che era originaria delle Filippine ma abitava dal 1995 a Predore, è un misto tra commozione e ammirazione. «Era una casalinga, le sue passioni erano l’arte e il giardinaggio . Quando abitava ancora nelle Filippine ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Manila, dove si è laureata». Poi l’arrivo in Italia e, pochi anni dopo, la nascita del suo unico figlio.

Seppur ormai bergamasca di adozione – in famiglia si tifa Atalanta e il cane razza Shitzu, che si era portata con lei ieri al lago, si chiama Dea – il legame con la sua terra di origine era ancora forte. «Era appena rientrata da un viaggio nelle Filippine, era rimasta un mese da alcuni parenti. È tornata agli inizi di agosto», continua il figlio, prima di osservare, indicando il cane di piccola razza: «Mi lascia lei». Quando ormai i soccorsi e i testimoni se ne sono andati, al bar del «Molo 31» rimane una signora, disperata in lacrime.