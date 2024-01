Triciclo investito da un’auto, 65enne ferito a Rogno

Incidente stradale a Rogno nel pomeriggio di domenica 7 gennaio. Un uomo di 65 anni a bordo di un triciclo è stato investito da un’auto verso le 16,20 in via Vittorio Veneto, a poca distanza dalla rotatoria dell’«Adamello Village». Cause e dinamica sono in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Lovere, intervenuti insieme all’automedica di Esine, all’ambulanza Camunia Soccorso e all’elisoccorso di Bergamo. L’uomo nell’impatto ha riportato un trauma cranico e dopo le prime cure sul posto è stato portato in elicottero al Civile di Brescia, in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita. Illesi la conducente dell’auto e il passeggero.