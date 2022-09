Truffato un cinese con false pratiche: 16 mesi all’ex tecnico comunale

Avrebbe raggirato un cittadino di origini cinesi che s’era presentato in municipio per ottenere i permessi necessari a realizzare una tettoia per la sua abitazione, riuscendo a spillargli indebitamente 16.479 euro. Un geometra 58enne di Sarnico, all’epoca responsabile del servizio Lavori pubblici del Comune di Castelli Calepio, nelle scorse settimane è stato condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi per truffa e falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici.