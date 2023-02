Una folla commossa per Gennaro Bellini. Foresto rende omaggio al suo sindaco - Foto

Un intero paese in lutto per il sindaco di Foresto Sparso, Gennaro Bellini, 66 anni, scomparso domenica. Nella camera ardente allestita nell’abitazione di famiglia in via Frazi 22, è stato un continuo via vai di persone che hanno voluto omaggiare la salma ed espresso il proprio cordoglio ai fratelli Giancarlo, Maddalena, Teresa Gianbattista, Luigi e Isaia, ai cognati e agli amatissimi nipoti prima dell’ultimo saluto del pomeriggio di martedì 14 febbraio nella chiesa parrocchiale di San Marco.