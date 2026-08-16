Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 16 Agosto 2026

Una vita accanto ai malati dell’ospedale di Sarnico, addio alla dottoressa Bosis

CORDOGLIO. Vedova Cincera, Mirella Bosis si è spenta a 90 anni, dopo aver dedicato tre decenni della sua vita professionale come anestesista all’ospedale Faccanoni del basso Sebino.

Lettura 1 min.
Mario Dometti
Mario Dometti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Una vita accanto ai malati dell’ospedale di Sarnico, addio alla dottoressa Bosis
Mirella Bosis aveva 90 anni

Sarnico

Una lunga vita professionale accanto ai malati, nel delicato ruolo di anestesista, e uno stile personale fatto di discrezione ed eleganza. È questo il ricordo che Mirella Bosis, vedova Cincera, lascia nel Basso Sebino. La dottoressa è morta nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto all’età di 90 anni, dopo aver legato per quasi tre decenni il proprio nome all’ospedale Faccanoni di Sarnico.

Originaria di Alzano, la vita e il lavoro sul Sebino

Le sue radici erano ad Alzano Lombardo, mentre per un lungo periodo della sua vita aveva scelto Villongo come luogo in cui vivere. Conseguita la laurea nel 1961, avviò un percorso professionale che l’avrebbe condotta a diventare una delle presenze più conosciute del presidio sarnicese.

A Pavia, durante il periodo degli studi, aveva incontrato Gian Marco Cincera, il medico che sarebbe poi diventato suo marito. Il loro legame personale si trasformò anche in una lunga esperienza di lavoro nello stesso ospedale: Mirella come anestesista, Gian Marco alla guida della Chirurgia. Il rapporto professionale della dottoressa Bosis con il Faccanoni ebbe inizio nel 1962 e proseguì fino al 1990.

Professionalità e vicinanza umana

Per lei la medicina non fu mai una semplice occupazione. Alla preparazione univa attenzione, sensibilità e una naturale capacità di entrare in relazione con le persone. In un ambito tanto delicato come quello dell’anestesia, seppe offrire ai pazienti non soltanto sicurezza professionale, ma anche quella vicinanza umana capace di attenuare paure e preoccupazioni.

Il marito fu consigliere a Sarnico

Nella storia di Mirella trovò naturalmente posto anche l’impegno pubblico del marito, scomparso nel 2014: socialista e per diversi anni consigliere comunale a Sarnico. Un servizio alla comunità che si affiancò al lavoro dei due coniugi nell’ospedale del paese, attorno al quale costruirono una parte fondamentale della loro vita.

I funerali

La piangono la sorella Luisa, il fratello Giancarlo e i nipoti. I funerali saranno celebrati lunedì 17 agosto, alle 14.30, nella chiesa di Sarnico. La salma partirà dalla Casa funeraria San Rocco di viale della Libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Villongo
LUTTO
Sociale
Lavoro
Ospedali, Cliniche
Salute
Vita quotidiana
Tempo libero
Faccanoni
ospedale Faccanoni