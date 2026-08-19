Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino Mercoledì 19 Agosto 2026

Villongo, 93 chili di cocaina nascosti in un garage: arrestato un 48enne

IL BLITZ. Il maxi sequestro della Guardia di Finanza di Brescia: la droga, suddivisa in una novantina di confezioni, avrebbe potuto fruttare quasi 10 milioni di euro sul mercato. Il sospettato è stato fermato a Erbusco con due chili di cocaina nello zaino. Le indagini puntano a ricostruire provenienza e destinazione del carico.

Lettura 1 min.
Paolo Bertoli
Paolo Bertoli
Villongo, 93 chili di cocaina nascosti in un garage: arrestato un 48enne
Droga sequestrata, in una foto di repertorio

Villongo

Poteva arrivare ad un valore commerciale allo spaccio di strada vicina ai dieci milioni di euro la partita di cocaina il Gico della Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato nelle scorse ore in un garage di Villongo ad un 48enne di origini albanesi residente a Provaglio di Iseo, in provincia di Brescia. Si tratta infatti di una ottantina di panetti e una decina di altre confezioni per un peso complessivo di oltre 93 chilogrammi.

Individuati un’ottantina di panetti e una decina di altre confezioni per un peso complessivo di oltre 93 chilogrammi

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro della serie di attività antidroga che il Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria di Brescia sta portando avanti da mesi contro il traffico internazionali di cocaina. In questa occasione la Guardia di Finanza aveva saputo che un garage di via Aldo Moro a Villongo, poteva essere uno dei depositi di stoccaggio di un gruppo di trafficanti attivo tra Brescia, Bergamo e tutto il nord Italia.

La scorsa settimana dunque il box è stato messo sotto stretta osservazione fino a quando gli investigatori non hanno individuato un soggetto, il 48enne poi arrestato, che ne aveva le chiavi e che in più di una occasione vi si era recato.

Perquisizioni in auto e in casa

I militari hanno seguito l’uomo fino a Erbusco e poi, con diverse pattuglie di finanzieri in divisa, è stato fermato per un controllo. Nello zaino che aveva nell’abitacolo sono stati trovati due chilogrammi di cocaina e le chiavi del garage dove poi è proseguita la perquisizione. Nel box, all’interno di un divano, è stata recuperata la gran parte della sostanza stupefacente. Addosso il 48enne aveva due telefoni cellulari e un terzo è stato recuperato nell’appartamento di Provaglio in cui vive. Tutto il materiale è stato sequestrato.Assistito dall’avvocato Stefano Afrune, l’uomo è stato sottoposto all’interrogatorio di convalida, al termine del quale è stato trasferito nel carcere di Bergamo dove resta in attesa del processo.

Avanti con le indagini

Le indagini della Guardia di Finanza invece continuano. L’obiettivo è stabilire da dove provenisse la partita di droga e a chi fosse destinata ma anche quale ruolo avessero nel traffico il 48enne arrestato e il box che aveva in uso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villongo
Erbusco
Processo
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Stefano Afrune
Paolo Bertoli
Euro
Guardia di Finanza