Mercoledì 03 Dicembre 2025
A Foppolo si scia dal 6 dicembre: info e impianti aperti
MONTAGNA. Sarà la 76esima stagione di apertura per il comprensorio dell’Alta Valle Brembana.
Foppolo
Da sabato 6 dicembre si torna a sciare a Foppolo: sarà la 76esima stagione per il comprensorio dell’Alta Val Brembana.
Le date di apertura
Con neve in abbondanza grazie ai fiocchi delle scorse settimane e all’impianto di innevamento programmato: saranno in funzione la seggiovia della Quarta Baita (con pista diretta al piazzale alberghi), la seggiovia del Montebello (pista diretta, variante e canalino dal passo della Croce), e il tapis roulant più basso in località Foppelle (area riservata agli sciatori). Si scierà fino all’8 dicembre, quindi nel weekend del 13 e 14 dicembre e, dal 20 dicembre, tutti i giorni, con esclusione del Natale.
Info e prezzi
Skipass festivo giornaliero adulti: 30 euro
Skipass festivo giornaliero junior: 25 euro
Skipass festivo giornaliero baby (meno di 130 centimetri): 20 euro
Gli impianti di risalita sono aperti dalle 8,30 alle 16,45.
«Scenario già invernale»
«Le piste sono pronte ad accogliere gli sciatori in uno scenario perfettamente invernale, come non capitava da alcuni anni. La neve naturale e l’impianto per la produzione di neve programmata ci hanno consentito di fare un ottimo lavoro in vista del tradizionale ponte dell’Immacolata», commenta il nuovo direttore Luca Cattaneo. «L’auspicio è di aprire quanto prima anche la Val Carisole, insieme a Foppolo - aggiunge il sindaco di Carona, Aldo Ruffini - si è lavorato tanto e sono certo che verranno offerte piste sempre più belle. Il comprensorio di Foppolo-Carona ha ancora tante potenzialità e i progetti che si vogliono realizzare lo confermeranno ancora tra le piccole capitali turistiche dello sci».
