A Foppolo si scia dal 6 dicembre: info e impianti aperti

Le date di apertura

Con neve in abbondanza grazie ai fiocchi delle scorse settimane e all’impianto di innevamento programmato: saranno in funzione la seggiovia della Quarta Baita (con pista diretta al piazzale alberghi), la seggiovia del Montebello (pista diretta, variante e canalino dal passo della Croce), e il tapis roulant più basso in località Foppelle (area riservata agli sciatori). Si scierà fino all’8 dicembre, quindi nel weekend del 13 e 14 dicembre e, dal 20 dicembre, tutti i giorni, con esclusione del Natale.

Info e prezzi

«Scenario già invernale»

«Le piste sono pronte ad accogliere gli sciatori in uno scenario perfettamente invernale, come non capitava da alcuni anni. La neve naturale e l’impianto per la produzione di neve programmata ci hanno consentito di fare un ottimo lavoro in vista del tradizionale ponte dell’Immacolata», commenta il nuovo direttore Luca Cattaneo. «L’auspicio è di aprire quanto prima anche la Val Carisole, insieme a Foppolo - aggiunge il sindaco di Carona, Aldo Ruffini - si è lavorato tanto e sono certo che verranno offerte piste sempre più belle. Il comprensorio di Foppolo-Carona ha ancora tante potenzialità e i progetti che si vogliono realizzare lo confermeranno ancora tra le piccole capitali turistiche dello sci».