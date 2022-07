A Pusdosso torna la festa d’estate: tavoli nei prati e menu tradizionale

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, domenica 24 luglio torna la Festa d’estate a Pusdosso. Una tradizione molto sentita, la festa organizzata dall’associazione degli Amici di Pusdosso, per la piccola frazione, la più alta del Comune di Isola di Fondra, posta a 1.038 metri di quota, e che durante l’anno conta solo due abitanti (d’estate e nei fine settimana, invece, grazie alle seconde case arriva a una trentina di persone). «Ogni anno, di norma la terza domenica di luglio – racconta Simone Paganoni, degli Amici di Pusdosso –, la nostra associazione organizza la Festa d’Estate. di un appuntamento tradizionale, che esiste da sempre e che poi abbiamo strutturato nella modalità in cui si svolge ora a partire da quando è nata proprio la nostra associazione, nel 2000. Causa Covid-19 abbiamo dovuto saltare due anni e questo è l’anno della ripartenza per la festa».