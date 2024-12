Al «Turoldo» di Zogno si blocca la caldaia: studenti al freddo

Lunedì mattina, gli studenti dell’Istituto David Maria Turoldo del paese brembano si sono ritrovati al freddo a causa del blocco di una delle caldaie dell’edificio, che ha lasciato molte aule al freddo per diverse ore. Un disagio che, con l’arrivo dell’inverno, rischia di diventare insostenibile. In una mail inviata alla nostra redazione, gli studenti della classe 4^AL hanno espresso la loro preoccupazione: «Questo problema – scrivono i ragazzi – non solo compromette il benessere e la salute di chi frequenta quotidianamente la scuola, ma rischia anche di influenzare negativamente la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento».

La caldaia è ripartita in fretta, ma per scaldare tutto l’edificio ci vogliono ore

Caldaia bloccata lunedì 2 dicembre all’Istituto David Maria Turoldo di Zogno

(Foto di Yuri Colleoni)

Tuttavia, per riscaldare l’intero edificio sono servite diverse ore, e una delle classi è stata autorizzata a lasciare la scuola, mentre le altre hanno proseguito regolarmente le lezioni. La responsabilità della manutenzione, ha spiegato il dirigente scolastico, ricade sulla Provincia di Bergamo che è stata così avvisata. «Ho contattato il dirigente referente della Provincia, il dottor Paganelli – continua –, che mi ha assicurato che il problema verrà monitorato per capire come intervenire. Purtroppo, nelle ultime settimane si sono verificati altri blocchi, e questo è inaccettabile. Ho sollecitato un intervento definitivo per evitare che la situazione si ripeta».