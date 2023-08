Assalto per Ferragosto in Valle Brembana: code chilometriche

«Torneremo a sollecitare la variante in galleria. Lo avevamo fatto alcuni mesi fa. Le code di questi giorni ci convincono che l’opera è più che mai importante per il paese e la valle»

Così il sindaco di San Giovanni Bianco Enrica Bonzi riguardo la strada che dovrà bypassare il paese. Opera la cui necessità è tornata di attualità in questi giorni con le lunghissime code che si sono avute in salita, da San Pellegrino, e proprio per attraversare San Giovanni Bianco: circa due chilometri di coda con 30-40 minuti necessari per andare oltre il centro del paese. Giovedì scorso a rallentare il traffico ci si è messo anche il mercato settimanale di San Giovanni Bianco, con le interruzioni della viabilità per consentire i frequenti passaggi pedonali sulla statale. Ieri mattina, invece, nessun mercato ma solo il grande afflusso in valle. Code, quindi, prevedibili. Ma code, nel tratto di San Pellegrino-San Giovanni Bianco si hanno anche durante altri periodi dell’anno. Il paese di Arlecchino è rimasto l’ultimo grande centro della valle senza variante in galleria.

Premesso che per la viabilità della Valle Brembana resta sicuramente prioritario trovare una soluzione il prima possibile sulla Villa d’Almè-Paladina, l’attraversamento di San Giovanni Bianco diventerà nei prossimi anni sicuramente uno dei nodi principali da affrontare Il progetto - anzi, più di uno - per bypassare con una galleria il centro storico di San Giovanni Bianco, esiste da tempo.Il primo risale addirittura agli inizio degli Anni 90 del secolo scorso ed è firmato Anas. Aveva costi enormi prevedeva un grande svincolo in località Roncaglia. Anas prevedeva una galleria unica di un chilometro. I costi erano però enormi. La strada poi passò di competenza della Provincia e si cercò di ridimensionare il tutto, per contenere i costi. Nel 2010 il Comune di San Giovanni Bianco realizzò un progetto di massima supportato da indagini geologiche per disegnare una possibile strada alternativa alla provinciale. I costi ipotizzati allora erano di 60 milioni di euro.