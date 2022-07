Assolti per la morte di Bara: «Non venne costretto a gettarsi»

Gli 11 anni per omicidio preterintenzionale che aveva invocato il pm Chiara Monzio Compagnoni per C. B., carpentiere 59enne in pensione, di Ubiale Clanezzo, sono una pena «francamente non proporzionata». Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la Corte d’assise presieduta da Giovanni Petillo a maggio ha assolto l’uomo dall’accusa originale, riqualificandola in tentata violenza privata e applicando una pena di 8 mesi con sospensione condizionale. I giudici non lo citano esplicitamente, ma per rafforzare il ragionamento sulla sproporzione usano il confronto con la sentenza con cui due carabinieri erano stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale in relazione al «brutale pestaggio» che portò alla morte di Stefano Cucchi.