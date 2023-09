Bloccato in parete, alpinista soccorso con l’elicottero sul monte Cabianca

Intervento di soccorso sabato 16 settembre, poco dopo mezzogiorno, sul monte Cabianca, tra Val Brembana e Val Seriana. Un ragazzo di 27 anni, secondo la prima ricostruzione, era salito con la bicicletta da Carona verso il rifugio Calvi, poi ha proseguito a piedi verso il Cabianca, ma è rimasto incrodato sulla parete della montagna e ha chiesto aiuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, oltre alle squadre da terra del Saf di Bergamo e del distaccamento di Zogno, e i tecnici del Soccorso alpino della VI Delegazione orobica divisi in due squadre, una pronta in piazzola a Branzi per l’eventuale imbarco, l’altra è salita verso il rifugio Calvi. Il giovane è stato verricellato e caricato in elicottero, poi trasportato sano e salvo nella piazzola del Calvi. Da lì è stato accompagnato a valle dalle squadre del Cnsas con il mezzo fuoristrada. Le operazioni sono durate un paio d’ore a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo.