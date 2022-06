Cercatori di funghi più sicuri: per l’Sos arriva una app gratuita con il tesserino

Più sicurezza per i cercatori di funghi. Questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Comunità montana Valle Brembana, in collaborazione con la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino che, in occasione della nuova stagione di raccolta funghi appena avviata, fornirà gratuitamente l’app GeoResQ a chi acquisterà il ticket di abbonamento annuale per andare a caccia di funghi sul territorio brembano. Si tratta di un’applicazione per cellulari creata e gestita dal Soccorso alpino nazionale e promossa dal Cai per tracciare le escursioni dei frequentatori della montagna e in caso di emergenza allertare immediatamente i soccorsi.