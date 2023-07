«Cheese Trekking»: due giornate tra natura, sapori e tradizioni della Valle Brembana

Abbigliamento da escursionismo, scarponi, bastoncini da trekking e tanta voglia di trascorrere una giornata totalmente immersi nella natura, tra sapori del territorio e antiche tradizioni da riscoprire. Sono questi gli ingredienti di Cheese Trekking, evento organizzato da Altobrembo in collaborazione con il Consorzio produttori Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana, in programma con un duplice appuntamento domenica 30 luglio e domenica 27 agosto, dalle 8,30 alle 16, rispettivamente negli alpeggi di Cantedoldo (dal Passo San Marco, passando per Gambetta) e dei Piani dell’Avaro (risalendo dalla mulattiera da Cusio).

Entrambe le escursioni saranno condotte da Andrea Carminati, accompagnatore escursionistico professionale di media montagna, che guiderà i partecipanti in un percorso tra le bellezze degli alpeggi dell’Alta Valle Brembana, comprensivo di visita e pranzo-degustazione con prodotti a km0. Nel corso della passeggiata, con dislivello massimo di 500 metri in salita e in discesa, sono previste diverse soste di approfondimento ambientale su botanica, fauna e geologia. All’arrivo in alpeggio si avrà l’opportunità di confrontarsi con gli alpeggiatori, scoprire i segreti della loro attività e assistere alla fase conclusiva della lavorazione del latte, per poi gustare i prelibati formaggi prodotti nella malga.

Come partecipare