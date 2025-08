Cornalba, 14° rogo doloso: «Abbiamo paura, tutelateci»

L’ultimo episodio

Torna la paura a Cornalba

A fine giugno i carabinieri di Serina, grazie a videosorveglianza e testimonianze, avevano identificato e denunciato per i roghi - almeno 12 incendi - una sessantenne residente in paese . La stessa si era giustificata parlando di forte disagio personale e di una situazione famigliare molto difficile . Per tale motivo era prevista l’attivazione della rete sociosanitaria del territorio per garantirle supporto psicologico.

L’appello dei cittadini: «Tutelateci»

L’altra sera il nuovo episodio, a opera di autori ignoti. Torna alta così la preoccupazione di chi risiede in paese. «Siamo una piccola comunità dove si potrebbe vivere con tranquillità e pace - dice un residente - e invece viviamo nel terrore. Io e mia moglie facciamo i turni di notte per verificare che non succeda nulla alla nostra casa o a quelle vicine. Finora, fortunatamente, non è accaduto nulla alle persone, ma poteva andare peggio. In un incendio accaduto a maggio abbiamo messo in salvo una coppia di anziani che abitava all’ultimo piano di una casa dove si era sviluppato l’ennesimo incendio. Loro non si erano accorti di nulla. In un altro caso, sempre a maggio, in via Papa Giovanni, il rogo si era scatenato in una legnaia vicina a un bombolone del gas».