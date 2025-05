In un mese 13 incendi dolosi a Cornalba: «Per la paura non si dorme più»

«C’è gente che ha paura di svegliarsi in mezzo alle fiamme e non dorme più. Non si riesce a vivere, gli anziani in particolare temono di non riuscire a scappare se dovesse succedere qualcosa». Cornalba, paese di 300 abitanti a 900 metri di quota, è scelto da chi cerca la tranquillità e la pace in mezzo al verde. C’è ancora chi non chiude a chiave la porta di casa, ci si conosce tutti. Ma dal 30 aprile un susseguirsi di incendi dolosi sta preoccupando la popolazione. Sono 13, l’ultimo sabato 24 maggio alle 22, i roghi appiccati a legnaie, porte delle abitazioni, depositi di materiale, in tre strade del centro: via Papa Giovanni XXIII, via Manzoni e via don Zambelli. Un raggio di circa 200 metri. Il sindaco Luca Vistalli condivide la preoccupazione dei concittadini: «Ci sono le indagini dei carabinieri in corso e speriamo che facciano presto chiarezza e assicurino alla giustizia il colpevole o i colpevoli. Nel frattempo però la popolazione è spaventata, sabato c’è stato l’ennesimo incendio a una legnaia in via Papa Giovanni XXIII vicino a un’abitazione, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Zogno, è la quinta volta che vengono nell’ultimo mese».