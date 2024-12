Costa Serina, picchia la moglie per vent’anni davanti ai figli: allontanato da casa

Picchiava la moglie costretta ad andare in ospedale per curare le ferite delle percosse e si è scoperto che le violenze duravano da vent’anni. Per questo i carabinieri di Serina sono intervenuti nei confronti di un tunisino di 42 anni per eseguire la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del braccialetto elettronico. I fatti risalgono allo scorso ottobre: la donna era andata in ospedale a farsi medicare le ferite ed era emersa una situazione familiare violenta, con i maltrattamenti che erano stati numerosi nel corso dei venti anni di matrimonio, e avvenuti spesso anche in presenza dei figli minori.