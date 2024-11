Costa Serina, prende fuoco la canna fumaria: soccorsi due anziani - Foto e video

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.20: due anziani, di Bollate, sono rimasti lievemente intossicati e sono stati portate in salvo per poi essere affidati alle cure mediche. I Vigili del fuoco hanno domato il fuoco e hanno provveduto alla bonifica dell’edificio e delle aree coinvolte che tuttavia restano al momento non fruibili.

Soccorsi due anziani di Bollate

Dalle prime informazioni pare che i due anziani fossero saliti in valle per chiudere l’acqua in vista delle gelate invernali in quella che è la loro casa di villeggiatura. Hanno acceso la stufa a legna per riscaldarsi e la canna fumaria ha preso fuoco bruciando il tetto e l’appartamento all’ultimo piano. L’ambulanza è subito sopraggiunta sul posto, ha preso in carico i due anziani ma non è stato necessario portarli in ospedale. Seguono aggiornamenti.