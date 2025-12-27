Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Sabato 27 Dicembre 2025

Crollo delle nascite in alta Val Brembana: Ornica fermo al 2014

DEMOGRAFIA. Da gennaio a novembre 24 nati, i decessi 95. Dieci paesi senza bebè. «Va tolta l’Irpef a chi abita qui».

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti
Il comune e la chiesa di Ornica
Il comune e la chiesa di Ornica

Alta Val Brembana

La «forbice» tra nascite e decessi pare allargarsi sempre più: i nati ormai sono solo un quarto dei morti, il tasso di natalità sotto il 4 per mille (in Lombardia è oltre il 6 per mille). I numeri dei primi 11 mesi di questo 2025 sono purtroppo lo specchio di un processo in atto da tempo e che forse sta accelerando. Difficile dire se sarà senza ritorno. Da gennaio a novembre di quest’anno i 20 comuni dell’alta Valle Brembana hanno registrato solo 24 nascite, contro 95 decessi. Peraltro, non tutte le famiglie che hanno avuto bambini hanno deciso di restare in valle: abitano altrove.

I paesi senza nascite

La metà dei paesi, poi, non ha avuto, almeno fino a novembre, nessuna nascita: sono Cusio, Valleve, Foppolo, Lenna, Valnegra, Valtorta, Cassiglio, Isola di Fondra, Carona e Ornica.

Numeri sconfortanti per quella che è anche l’area con un’identità forte e più estesa della nostra provincia, ma dove lo spopolamento non si ferma. Non solo nei paesi più a monte, come Ornica o Foppolo, che non hanno nascite da anni. In difficoltà anche Piazza Brembana o Lenna (dove c’è l’area industriale più ricca) che un tempo facevano da primo argine: il primo paese ha avuto solo 8 nati contro 17 decessi, il secondo nessun nato e dieci morti.

Manca ancora un mese, è vero, al bilancio finale del 2025 ma la situazione non dovrebbe discostarsi di molto. In tutto il 2024 le nascite furono 34 (111 i decessi), nel 2023 furono 38 (101 i decessi) e ancora prima, nel 2021 i bebè 37 e i morti 92. Il trend, quindi, sembra in continua discesa, anche in rapporto ai decessi. Ancora presto anche per un bilancio demografico, che tenga conto di immigrazioni ed emigrazioni: negli ultimi anni l’alta valle è sembrata attrattiva per coppie di pensionati alla ricerca di tranquillità, ma anche per qualche giovane «fuggito» dalla città e con la possibilità magari di un lavoro in smart working.

Nei venti comuni dell’Alto Brembo la popolazione, nel 2024, era passata da 6.441 unità a 6.381, riducendo le perdite dovute al bilancio nati-morti in negativo, con chi aveva scelto di venire ad abitare in valle. Ma la perdita di abitanti, se confrontata al lontano passato, è altissima: un paese come Ornica, in Val Stabina, contava 531 abitanti al censimento del 1951, poi il progressivo calo fino ai 128 dello scorso 31 dicembre: l’ultimo bambino è nato nel giugno 2014.

Popolazione dimezzata

L’alta Valle Brembana contava 11.523 residenti al censimento del 1951, ancora diecimila negli anni Sessanta. «I dati confermano una situazione che appare insanabile e che di questo passo porterà al definitivo spopolamento dell’alta Valle entro la metà del secolo - è il commento di Tarcisio Bottani di San Giovanni Bianco, presidente del Centro storico culturale della Valle Brembana, autore di svariati volumi proprio sulla storia dei paesi dell’alto Brembo -. Gli indici di vecchiaia mostrano che gli anziani sono la stragrande maggioranza dei residenti, le coppie giovani se ne vanno e le poche che restano non fanno figli».

«Un tempo ogni paese aveva la sua scuola elementare e anche l’asilo, ora sono soppressi quasi ovunque - continua Bottani -. La scuola media di Olmo al Brembo nel 1980 era frequentata da 238 alunni, ora sono 33. Ogni parrocchia aveva il suo parroco, oggi ci sono sei o sette sacerdoti in tutto; gli uffici postali sono ormai quasi del tutto scomparsi. Resistono gli uffici comunali, ma fino a quando?».

Gli antidoti allo spopolamento

«Da anni le istituzioni locali si affannano a trovare antidoti allo spopolamento, ma con scarsi risultati - prosegue il presidente del Centro storico culturale -. L’industrializzazione massiccia della piana di Lenna ha solo frenato l’esodo. Lo stesso vale per le iniziative locali: sappiamo quanto ha fatto per Valtorta il sindaco Piero Busi, eppure il suo paese è tra quelli che si sono spopolati di più. L’incentivazione della zootecnia tramite la valorizzazione del prodotto caseario tipico ha dato risultati positivi, ma di ridotta portata economica; lo stesso vale per il settore turistico, estivo e invernale e quello connesso con l’offerta culturale.

Alcune iniziative di interesse sovracomunale, come quelle promosse da Altobrembo e dal progetto “Le Terre dei Baschenis” sono importanti, ma da sole non bastano. Sarebbero necessari interventi radicali e del tutto nuovi, ancorché onerosi: si potrebbe istituire una zona franca, con l’abolizione delle imposte fiscali sul commercio dei prodotti locali; andrebbero incentivati gli investimenti per le attività produttive con l’erogazione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati e l’esenzione fiscale e contributiva per i dipendenti».

«I residenti effettivi (non quelli fittizi) continua Bottani - dovrebbero essere esentati dall’Irpef e dalle imposte sulle utenze e si dovrebbero mettere a disposizione a titolo gratuito le abitazioni per le giovani coppie che intendono fissare la residenza in paese». «E infine si potrebbe far conoscere e rendere attraente l’alta Valle mediante apposite campagne promozionali, presentandola come il luogo ideale per abitarci, sinonimo di libertà, benessere e svago. Ma forse, questa, è la lista dei sogni», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ornica
Cusio
Valleve
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Sociale
famiglia
Povertà
Giovanni Ghisalberti
Tarcisio Bottani
Piero Busi
Altobrembo