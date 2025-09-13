Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Sabato 13 Settembre 2025

Cusio, cade e si infortuna mentre è in cerca di funghi. Intervento del Soccorso alpino

IN MONTAGNA. L’uomo è stato trasportato con la tecnica della barella portantina: in ospedale a San Giovanni Bianco in codice verde.

Redazione Web
Redazione Web

L’intervento del Soccorso alpino a Cusio
L’intervento del Soccorso alpino a Cusio

Cusio

Intervento del Soccorso alpino nella mattinata di sabato 13 settembre, intorno alle 6,30. L’allarme è scattato per un cercatore di funghi di 51 anni infortunatosi a seguito di una caduta, nel territorio di Cusio.

L’intervento del Soccorso alpino

Sul posto 12 soccorritori della Stazione della Val Brembana, che hanno raggiunto l’uomo e provveduto a metterlo in sicurezza. Poi il trasporto con la tecnica della barella portantina: l’uomo è stato trasportato all’ospedale di San Giovanni Bianco in codice verde.

