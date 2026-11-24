Potrebbe essere la sinossi di un film: un centro sanitario che da decenni cura bambini e ragazzi, la minaccia di vederlo raso al suolo per la costruzione di un circuito automobilistico, la protesta di chi è coinvolto nella vicenda e il rassicurante lieto fine. In Ruanda, nel distretto di Bugesera, la storia è reale, manca solo il lieto fine.

E davanti a un mondo che si rassegna al fatto che la terra dei poveri diventi appetitoso cibo per i ricchi, il cuore di tanti bergamaschi non ci sta e alza la voce. Una voce flebile davanti al roboante rumore della Formula 1, ma che non vuole tacere. Lì dove entro il 2030 prenderà forma una pista per il Gran Premio d’Africa di Formula 1 – disegnata all’interno di un progetto di sviluppo turistico, sportivo, infrastrutturale e commerciale – negli anni Ottanta Rino Berlendis, di Zogno, con altri amici, metteva le basi di quello che oggi viene riconosciuto dallo Stato ruandese come ospedale di riferimento per la chirurgia ortopedica pediatrica e la riabilitazione. Il Centro «Santa Maria» di Rilima ha però le ruspe alle porte. Con l’inizio del nuovo anno tutto – stanze di degenza, ambulatori, chiesa, alloggi per i familiari – sarà abbattuto e già una parte della popolazione è stata costretta a lasciare la sua terra con un indennizzo insufficiente per ricostruire altrove.

La protesta in Curva Nord

Da Bergamo fa sentire la sua voce Barbara, la figlia di Rino, scomparso a 88 anni lo scorso aprile, e grida anche la Curva Nord dell’Atalanta che domenica 22 novembre sugli spalti della New Balance Arena ha srotolato due enormi striscioni: «In un mondo di affaristi, di soldi sporchi di sangue e di interessi, noi schierati a fianco di Rino e del suo sogno senza compromessi. Giù le mani dall’ospedale in Ruanda!». Per anni i tifosi atalantini hanno promosso iniziative a sostegno del Centro di Rilima, consegnando nel tempo più di centomila euro (soldi raccolti anche nei tornei di Azzonica). Il terreno dove sorge il Centro Santa Maria – di ottantamila metri quadrati – era stato acquistato dai fondatori Rino Berlendis e Lina Panigada e donato alla Diocesi di Kigali per proseguirne gli intenti.

«Solidarietà come stile di vita»

A sostegno delle opere ha sempre agito la Fondazione Augere Onlus, di cui Berlendis è stato fondatore con altri volontari e presidente fino ad alcuni anni fa. «Mio padre era un Alpino che ha fatto della solidarietà il suo stile di vita – racconta Barbara –. Ha compiuto 76 viaggi in Africa e a ogni viaggio vedeva crescere il Centro Santa Maria grazie alla generosità di tante persone, associazioni e aziende. I bambini di quella terra sono sempre stati nel suo cuore. In quell’ospedale diventato casa per molti sono stati accolti orfani, bimbi denutriti, bambini con disabilità gravi».

«Ora fa male al cuore»