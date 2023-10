Dossena: inaugurato il Becco, passerella panoramica sulla Val Parina - Foto e video

«Un progetto che si pone a difesa del suo territorio, delle sue tradizioni e della sua storia. Si tratta della valorizzazione di un paese e di un’intera Valle che permette di creare nuovi posti di lavoro e combattere lo spopolamento della montagna». Sono queste le parole di Fabio Bonzi, sindaco di Dossena in occasione, venerdì mattina, 27 ottobre, dell’inaugurazione del Becco, il nuovo punto panoramico in località Culmine di Paglio a due chilometri dal centro del paese. Si tratta di una passerella a strapiombo lunga 16 metri che si protende verso il vuoto su una falesia di 150 metri e un’altitudine di 1.170 metri, regalando una vista sulla Val Parina e il monte Ortighera. Opera che, nelle settimane scorse, aveva suscitato qualche critica da chi la vede come l’ennesimo elemento di una montagna trattata come un luna park. Il costo dell’opera è di 240mila euro di cui 150mila finanziati dalla Regione grazie a un accordo di programma. Progettista e direttore dei lavori è l’ingegnere Antonio Lotti dello studio «Fontana & Lotti Lorenzi» mentre i lavori sono stati condotti dall’impresa specializzata Fitzcarraldo. Dopo la benedizione sono stati i bambini delle elementari di Dossena a tagliare il nastro. A fianco del sindaco anche Simone Locatelli del gruppo Giovani e Riccardo Omacini dell’associazione Cultura di Dossena.

«Un lavoro di squadra che deve essere preso come esempio - ha spiegato l’assessore regionale agli Enti locali e alla montagna Massimo Sertori - L’Accordo di programma che abbiamo sostenuto e finanziato è la dimostrazione della grande attenzione che Regione Lombardia riserva agli enti locali, in particolar modo ai territori montani, al loro rilancio in chiave turistica, alla creazione di posti di lavoro e al contrasto del fenomeno dello spopolamento». «Il Becco fa parte di un programma complessivo di rilancio turistico, nato grazie allo stanziamento di un milione di euro da parte di Regione per il quale avevo fatto approvare un ordine del giorno in Consiglio regionale», ha evidenziato l’assessore alla Casa e all’housing sociale Paolo Franco.