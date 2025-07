Due alpinisti bloccati in quota per colpa della neve: recuperati dall’elicottero

Giornata di lavoro per il Soccorso alpino quella di domenica 20 luglio, con i tecnici che nel tardo pomeriggio hanno portato a termine il recupero di due escursionisti partiti da Rifugio F.lli Calvi per raggiungere il Rifugio Baroni al Brunone, che si sono trovati in difficoltà nell’attraversare Val del salto, per la presenza di un’ampia lingua di neve insidiosa. L’elicottero della Guardia di Finanza, dopo aver imbarcato un tecnico del Cnsas alla piazzola di Valbondione, ha rapidamente recuperato i due ragazzi in hovering al Bivacco Frattini, al limite delle nebbie. Altri tecnici erano pronti in piazzola a Valbondione e a Carona.