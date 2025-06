Enel, tornano i due custodi alle dighe. Ritirata la sperimentazione

Enel Green Power ha deciso di rientrare dalla proposta di destinare un solo custode a guardia delle dighe lombarde di Sardegnana (nel comune di Carona in provincia di Bergamo), Trona e Venerocolo. Una sperimentazione avrebbe previsto l’attività in solitaria di un unico operatore per ciascun impianto, superando il vincolo finora vigente della presenza di almeno due lavoratori per sito in contesti montani e isolati a oltre 2.500 metri di quota.