«Fiocchi a quote sempre più alte. Valanghe, ora rischio marcato»

«Sono alcuni anni che la quota neve si sta alzando. Sempre meno neve in pianura, pochi i giorni di nevicate. E anche quando nevica il manto bianco al suolo resta pochi giorni». Così Federico Rota, nivologo per la Provincia di Bergamo, che da alcuni anni segue l’andamento sulle nostre Orobie, in particolare per quanto riguarda il pericolo valanghe. Neve che arriva solo in quota e sempre più tardi, come attestano anche le rilevazioni Arpa-Regione Lombardia. Confrontando, per esempio, le ultime annate al 31 dicembre, quella del 2024 è stata la più scarsa di neve dal 2018 a oggi, con solo 21 centimetri registrati al lago Fregabolgia di Carona. «Con la seconda perturbazione - continua Rota - si dovrebbe comunque arrivare ad accumuli intorno al metro, tra i 1.800 e i 2.000 metri di quota».