Cronaca / Valle Brembana
Domenica 14 Settembre 2025

Fiori d’arancio a L’Eco, Giovanni Ghisalberti sposa Angelica

CERIMONIA INTIMA. A San Pellegrino nel pomeriggio di sabato 13 settembre solo testimoni e famigliari. E dal Sud America collegati «in diretta» i parenti della sposa.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gli sposi Angelica Maria Monagas Velasco e Giovanni Ghisalberti
Gli sposi Angelica Maria Monagas Velasco e Giovanni Ghisalberti

San Pellegrino

Fiori d’arancio a L’Eco di Bergamo: nel pomeriggio di sabato 13 settembre in municipio a San Pellegrino Terme il collega della Redazione Provincia Giovanni Ghisalberti si è sposato con Angelica Maria Monagas Velasco, venezuelana. Testimone per lo sposo la sorella Claudia, per la sposa l’amica brasiliana Cristiana Das Neves. Alla cerimonia, abbastanza intima, solo familiari e testimoni. E dal Sud America erano in collegamento «in diretta» web i familiari di Angelica.

Il vicesindaco: «Tanto bene per la nostra Valle»

Nella splendida e storica cornice della sala consiliare del municipio di San Pellegrino Terme ha celebrato il matrimonio il vicesindaco Vittorio Milesi. «E’ un onore per me celebrare questo matrimonio – ha detto Milesi, che gli sposi ringraziano di cuore –. Conosco da anni Giovanni, a cui mi lega sincera amicizia. Grazie alla sua attività giornalistica tanto bene ha fatto per la nostra valle».

Il banchetto in città alta dal fratello chef

I festeggiamenti sono proseguiti con i parenti al ristorante «Da Franco», nella cornice di Città Alta, dove il fratello dello sposo, Enrico, è chef. Per concludere la cena il brindisi, naturalmente, con il pregiatissimo rum venezuelano Diplomatico. In attesa di assaggiarlo direttamente in Sudamerica, dove i novelli sposini si recheranno nel futuro viaggio di nozze.

Agli sposi i migliori auguri da tutta la redazione.

