Fiori d’arancio a L’Eco, Giovanni Ghisalberti sposa Angelica

Fiori d’arancio a L’Eco di Bergamo: nel pomeriggio di sabato 13 settembre in municipio a San Pellegrino Terme il collega della Redazione Provincia Giovanni Ghisalberti si è sposato con Angelica Maria Monagas Velasco, venezuelana. Testimone per lo sposo la sorella Claudia, per la sposa l’amica brasiliana Cristiana Das Neves. Alla cerimonia, abbastanza intima, solo familiari e testimoni. E dal Sud America erano in collegamento «in diretta» web i familiari di Angelica.