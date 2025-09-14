Cronaca / Valle Brembana
Domenica 14 Settembre 2025
Fiori d’arancio a L’Eco, Giovanni Ghisalberti sposa Angelica
CERIMONIA INTIMA. A San Pellegrino nel pomeriggio di sabato 13 settembre solo testimoni e famigliari. E dal Sud America collegati «in diretta» i parenti della sposa.
San Pellegrino
Fiori d’arancio a L’Eco di Bergamo: nel pomeriggio di sabato 13 settembre in municipio a San Pellegrino Terme il collega della Redazione Provincia Giovanni Ghisalberti si è sposato con Angelica Maria Monagas Velasco, venezuelana. Testimone per lo sposo la sorella Claudia, per la sposa l’amica brasiliana Cristiana Das Neves. Alla cerimonia, abbastanza intima, solo familiari e testimoni. E dal Sud America erano in collegamento «in diretta» web i familiari di Angelica.
Il vicesindaco: «Tanto bene per la nostra Valle»
Nella splendida e storica cornice della sala consiliare del municipio di San Pellegrino Terme ha celebrato il matrimonio il vicesindaco Vittorio Milesi. «E’ un onore per me celebrare questo matrimonio – ha detto Milesi, che gli sposi ringraziano di cuore –. Conosco da anni Giovanni, a cui mi lega sincera amicizia. Grazie alla sua attività giornalistica tanto bene ha fatto per la nostra valle».
Il banchetto in città alta dal fratello chef
I festeggiamenti sono proseguiti con i parenti al ristorante «Da Franco», nella cornice di Città Alta, dove il fratello dello sposo, Enrico, è chef. Per concludere la cena il brindisi, naturalmente, con il pregiatissimo rum venezuelano Diplomatico. In attesa di assaggiarlo direttamente in Sudamerica, dove i novelli sposini si recheranno nel futuro viaggio di nozze.
Agli sposi i migliori auguri da tutta la redazione.
