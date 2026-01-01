Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Giovedì 01 Gennaio 2026

Foppolo, attesa finita: apre la storica pista nera del Valgussera

SULLA NEVE. Il tracciato è ora in perfette condizioni e consente un parziale collegamento a partire dal 2 gennaio tra le piste di Foppolo, già aperte dal ponte dell’Immacolata (Quarta Baita e Montebello), e la Val Carisole (Carona).

La pista nera del Valgussera a Foppolo aprirà il 2 gennaio
La pista nera del Valgussera a Foppolo aprirà il 2 gennaio

Dal 2 gennaio apre, a Foppolo, la storica stazione sciistica dell’alta Valle Brembana, la pista del Valgussera, uno dei tracciati più iconici delle Orobie, già utilizzato come teatro di allenamento da grandi campioni azzurri di sci.

L’innevamento programmato ha consentito solo ora, alla società Belmont-Foppolo, di poter aprire la pista, dopo che la seggiovia - avuta in gestione lo scorso 17 dicembre dal Comune di Carona - ha superato i collaudi ministeriali. Il tracciato è ora in perfette condizioni e consente un parziale collegamento tra le piste di Foppolo, già aperte dal ponte dell’Immacolata (Quarta Baita e Montebello), e la Val Carisole (Carona) dove prossimamente saranno in funzione - a conclusione della manutenzione straordinaria - anche le seggiovie Conca Nevosa e Alpe Soliva (arroccamento da Carona).

«Una notizia importante per tutti i nostri affezionati clienti - dice il direttore della stazione ski, Luca Cattaneo -. La pista del Valgussera (difficoltà nera, ndr) - è sicuramente una delle più apprezzate dagli sciatori esperti che attendevano la sua apertura. Proseguiamo, il più rapidamente possibile, anche con l’allestimento delle altre piste in Val Carisole». A Foppolo aperte anche le piste Quarta Baita, Montebello e in località Foppelle, il campo scuola per lo sci e l’area slitte e bob.

Foppolo
Carona
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Sport
Sci alpino
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Luca Cattaneo
Belmont-Foppolo