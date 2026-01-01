Foppolo, attesa finita: apre la storica pista nera del Valgussera

L’innevamento programmato ha consentito solo ora, alla società Belmont-Foppolo, di poter aprire la pista, dopo che la seggiovia - avuta in gestione lo scorso 17 dicembre dal Comune di Carona - ha superato i collaudi ministeriali. Il tracciato è ora in perfette condizioni e consente un parziale collegamento tra le piste di Foppolo, già aperte dal ponte dell’Immacolata (Quarta Baita e Montebello), e la Val Carisole (Carona) dove prossimamente saranno in funzione - a conclusione della manutenzione straordinaria - anche le seggiovie Conca Nevosa e Alpe Soliva (arroccamento da Carona).