Foppolo, uomo trovato senza vita nel piazzale: indagano i carabinieri

Tragedia nella mattinata di lunedì 27 luglio a Foppolo, dove un uomo di 52 anni (non 30 anni come comunicato precedetemente, ndr) è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi.A notare il corpo sono stati due passanti che stavano camminando nella zona e che hanno immediatamente dato l’allarme. La richiesta di intervento è scattata intorno alle 6.30.