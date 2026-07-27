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Cronaca / Valle Brembana Lunedì 27 Luglio 2026

Foppolo, uomo trovato senza vita nel piazzale: indagano i carabinieri

LA TRAGEDIA . Il corpo di un uomo intorno ai 50 anni (non 30 come comunicato precedentemente, ndr) è stato trovato da due passanti nel piazzale degli alberghi. Ancora sconosciute le cause della morte: indagano i carabinieri.

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Redazione Web
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Foppolo, uomo trovato senza vita nel piazzale: indagano i carabinieri
Carabinieri e soccorsi a Foppolo

Foppolo

Tragedia nella mattinata di lunedì 27 luglio a Foppolo, dove un uomo di 52 anni (non 30 anni come comunicato precedetemente, ndr) è stato trovato senza vita nel piazzale degli alberghi.A notare il corpo sono stati due passanti che stavano camminando nella zona e che hanno immediatamente dato l’allarme. La richiesta di intervento è scattata intorno alle 6.30.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica, ma per il 50enne non c’era ormai più nulla da fare:l’uomo era già deceduto.

Restano al momento da chiarire le cause del decesso e le generalità della vittima: non si tratterebbe di un escursionista, sarebbe stato notato già nella giornata di domenica nella zona del piazzale. Secondo le prime informazioni l’uomo non vivrebbe nella zona.

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto e svolgendo le verifiche necessarie anche grazie ai filmati delle telecamere presenti sul piazzale di Foppolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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