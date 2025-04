Forno Di-Verso. Dove la pizza ha il sapore di integrazione

Un «Forno Di-Verso», dal sapore di solidarietà e integrazione. E «dove la diversità diventa un valore», dice lo slogan. È stato inaugurato nel pomeriggio di giovedì 3 aprile, in via Boselli a San Giovanni Bianco, la pizzeria d’asporto, gastronomia e bottega di prodotti tipici, allestita dalla cooperativa sociale «I love Val Brembana» di San Pellegrino.

Il bis dopo il «Tirolese Di-Verso»

Cooperativa che si occupa dell’inserimento sociale e lavorativo di persone diversamente abili e fragili. Così fa, già da due anni, nel «Tirolese Di-Verso», il ristorante di via De’ Medici a San Pellegrino, che è anche torrefazione. Protagonisti sono, e saranno anche a San Giovanni Bianco, i ragazzi diversamente abili della cooperativa. E, come nella filosofia del gruppo, vengono offerti anche prodotti del territorio. «Oggi apriamo a San Giovanni Bianco - ha detto alla presentazione il presidente della cooperativa, Alessandro Adragna -. Volevo ringraziare la comunità che ci ha accolto. La nostra cooperativa include ragazzi speciali e persone fragili. Come fare? Facendogli fare qualcosa. Abbiamo così pensato di unire la pizzeria che c’era prima “Da Kikko”, trasformando questo luogo e dando un senso ai prodotti della valle, valorizzando il territorio e soprattutto le persone che ci lavorano. Avremo pizze, focacce, prodotti da forno e del territorio, e gastronomia. Tutto questo servirà a sostenere l’economia della cooperativa». Nel nuovo locale lavoreranno anche Federico (Kikko) Covelli e la moglie Silvia, già titolari della precedente pizzeria.