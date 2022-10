Frana a San Pellegrino, blocchi di cemento a difesa delle case

Blocchi di cemento per proteggere le abitazioni di via Pregalleno dalla caduta di altri sassi. Sono stati posati nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre, dopo che sabato scorso 22 ottobre, in mattinata, alcuni macigni avevano raggiunto e danneggiato le reti di protezione poste poco a monte della strada comunale che dalla località di San Pellegrino porta alla frazione di Frasnadello.