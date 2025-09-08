Frana sulla strada per il passo San Marco: rifugi brembani raggiungibili

È ufficialmente chiusa da sabato sera, 6 settembre, causa frana, la strada che unisce Albaredo (Sondrio) con il passo San Marco, collegamento tra Valtellina e Val Brembana, tra le province di Sondrio e Bergamo.

Lo smottamento di sassi e materiale si è verificato al chilometro 76, in territorio di Albaredo per San Marco, sul versante valtellinese del valico. Restano, quindi, raggiungibili sia il rifugio San Marco 2000 sia la storica Cantoniera di San Marco, sul versante brembano, arrivando da Mezzoldo.

«Sono in corso tutte le attività delle squadre per rimuovere massi e detriti dalla sede stradale e ripristinare la circolazione in piena sicurezza -. comunica Anas -. Il traffico viene deviato temporaneamente». Ieri il traffico da e per la Valtellina era comunque ugualmente presente,segno, come poi è stato possibile sapere, che - di fatto - il transito su almeno una corsia della strada era possibile (seppure formalmente la strada sia chiusa).