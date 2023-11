«Giù l’ecomostro, rilanciamo il turismo»

Nel 2011 venne inserito da Regione Lombardia al primo posto dei 45 siti pubblici regionali da bonificare per la presenza di amianto: è l’ex hotel alla Conca dell’Alben, a Oltre il Colle - 5.000 metri cubi su cinque piani - costruito nel 1967, vicino alle piste da sci. Poi acquistato dai Comuni di Oltre il Colle e Serina, salvo accorgersi che - eccetto il pianoterra - era pieno di amianto. Ne nacque una causa con l’immobiliare venditrice, persa dai Comuni. Che ora sono decisi a demolirlo. Per realizzarvi, al suo posto, un centro servizi per il turismo, sia invernale sia estivo, alla Conca dell’Alben. I dettagli sono contenuti nell’accordo di programma che Serina e Oltre il Colle (con l’appoggio degli altri Comuni della Val Serina e di Dossena, del Bim e della Comunità montana) presenteranno a breve in Regione Lombardia per una richiesta di finanziamento.

«L’area della Conca dell’Alben - dicono i sindaci di Serina Michele Villarboito e di Oltre il Colle Ferruccio Ghilardi - ha grandissime potenzialità che vanno valorizzate. Il punto di partenza deve essere però la demolizione di quell’edificio. Per costruire poi un centro servizi per un turismo tutto l’anno: sci, ma anche arrampicata, bici, escursionismo». Attività che in questi anni si sono sviluppate tantissimo nella Conca dell’Alben, su territorio di Oltre il Colle e Serina.

Edificio di proprietà dei Comuni e privati

L’ex albergo (con la chiusura diventato poi residenziale) è di proprietà dei Comuni di Oltre il Colle e Serina, quindi in parte delle cooperative del «Gruppo In» della Val Serina e poi di privati. La bonifica dall’amianto e la successiva demolizione costerà circa 1,4 milioni di euro. La costruzione, quindi, del nuovo centro servizi circa un milione di euro. Nel progetto che sarà presentato in Regione, quindi, la riqualificazione della strada che da centro di Oltre il Colle e poi dal Pian della Palla porta fino alla Conca dell’Alben, dove si trovano anche lo skilift per lo sci alpino e la pista di fondo, una delle più lunghe e frequentate della nostra provincia.