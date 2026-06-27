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Cronaca / Valle Brembana Sabato 27 Giugno 2026

«Ha custodito e tramandato la storia di questa comunità». A Zogno l’addio a Sergio Tiraboschi

L’ULTIMO SALUTO. Sabato 27 giugno alle 15 a Zogno i funerali del collega giornalista Sergio Tiraboschi.

Lettura 1 min.
Melissa Braka
Melissa Braka
«Ha custodito e tramandato la storia di questa comunità». A Zogno l’addio a Sergio Tiraboschi
Il funerale di Sergio Tiraboschi a Zogno
(Foto di Yuri Colleoni)

Zogno

Maestro, alpino, giornalista: non esiste un’unica definizione per raccontare Sergio Tiraboschi . Una cosa è certa: per chi abita in Valle Brembana, il suo era un nome familiare. Sergio, in un modo o nell’altro, era ovunque.

A testimoniarlo è stata la grande partecipazione ai funerali celebrati nel pomeriggio di sabato 27 giugno nella Chiesa Parrocchiale di Zogno. Attorno alla famiglia si sono stretti i rappresentanti dei gruppi alpini della Valle, i ragazzi dell’Atletica Valle Brembana, gli amministratori locali, i vecchi studenti e i colleghi de L’Eco di Bergamo, testata per la quale Tiraboschi è stato una firma presente e attenta per cinquant’anni.

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Chi era Sergio Tiraboschi

Un giornalista preciso e un maestro appassionato, ma prima ancora persona autentica,

«Ha custodito e tramandato la storia di questa comunità». A Zogno l’addio a Sergio Tiraboschi
Sergio Tiraboschi

guidata da quella rara curiosità che spinge a cercare e raccontare le storie delle persone. Sergio Tiraboschi ha guardato al suo territorio con un’attenzione profonda, mantenendo un legame speciale con il mondo rurale e con le fiere zootecniche della valle, a partire da quella di Serina.

Al centro di tutto c’era l’amore per la sua terra, richiamato anche da don Mauro Bassanelli durante l’omelia: «Ha sposato questa terra come insegnante e come giornalista. Si è sentito responsabile di custodire e tramandare la storia di questa comunità. Ti ringraziamo per questo amore. Ora il tuo viaggio continua».

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Con la sua scomparsa, la Valle Brembana perde una voce lucida e un testimone fondamentale della propria storia. A fine della cerimonia, un lungo corteo guidato dagli alpini ha accompagnato Sergio e la sua famiglia, la moglie Manuela e i figli Marta e Siro con tutti i parenti al cimitero di Zogno, dove Sergio riposerà.

«Ha custodito e tramandato la storia di questa comunità». A Zogno l’addio a Sergio Tiraboschi
Il funerale Sergio Tiraboschi
(Foto di Yuri Colleoni)

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