Hotel con camere fantasma a Rimini, truffate due famiglie bergamasche

Avevano prenotato due camere per una settimana di vacanza dal 7 al 14 agosto, a Rimini. Ma, prima di partire - era fine luglio - si sono accorti che quelle camere, probabilmente, non le avrebbero mai avute. L’hotel era di fatto «fantasma». O meglio, le camere. L’hotel ci sarebbe stato, il Gobbi di Marebello di Rimini, un due stelle a 150 metri dal mare, molto economico. Peccato che su una quarantina di posti disponibili le prenotazioni erano arrivate ormai a 500 . Difficile, poi, quindi, per molte famiglie trovare posto. Scattate centinaia di segnalazioni, venerdì scorso la Polizia locale di Rimini si è presentata alla struttura interrompendo l’attività (ufficialmente per inottemperanza a norme antincendio).