I rifugi delle Orobie si preparano a riaprire, meteo permettendo

Ultimi giorni di preparativi in quota per l’avvio della nuova stagione nei rifugi orobici. «La nostra intenzione – fa sapere Fabio Arizzi dal Curò – era quella di aprire questo fine settimana, ma le previsioni meteo non sembrano favorevoli e abbiamo deciso di organizzare gli approvvigionamenti al rifugio con più calma; apriremo quindi da giovedì 24 a domenica 27 e da mercoledì 30 a domenica 4 maggio. Il nostro obiettivo, come sempre in questo periodo, è quello di poter garantire un punto di appoggio soprattutto a quanti desiderano cimentarsi in uno dei tanti itinerari scialpinistici che la zona offre. Finora sono pochi coloro che hanno raggiunto le vette più alte poiché anche alle quote inferiori è ancora possibile utilizzare le pelli dopo aver percorso brevi tratti a piedi. Per quanti decidessero di raggiungerci nelle prossime settimane ricordo che, previo accordo telefonico, sarà possibile usufruire del trasporto materiali con la nostra teleferica».

Rifugio Albani chiude e riapre a giugno

Situazione diversa invece al rifugio Albani dove questo sarà invece l’ultimo fine settimana di apertura in ambiente innevato. «Dopo Pasquetta – dice il gestore Chicco Zani – ci prenderemo qualche settimana di meritato riposo. Riapriremo probabilmente sabato 7 giugno e non mancheranno iniziative in vista dell’estate; segnalo già da ora la possibilità di fare il corso di arrampicata base in un contesto magnifico supportati da Maurizio Tasca, guida alpina del gruppo dei Ragni di Lecco».

Laghi Gemelli apre venerdì 25 aprile

Sul fronte brembano anche Maurizio Nava dai Laghi Gemelli conferma l’apertura di venerdì 25. «Se le condizioni meteo ci daranno una tregua ci siamo già organizzati con l’elicottero per il trasporto in quota delle provviste; consiglio la salita da Carona o Branzi poiché l’itinerario da Roncobello e baite di Mezzeno presenta ancora parecchia neve una volta valicato il passo».

Magnolini e Alpe Corte operativi dal fine settimana

Se per i rifugi posti alle quote più elevate bisognerà attendere ancora qualche settimana per quelli più in basso il servizio nel fine settimana è ormai a pieno regime, come nel caso del Magnolini (nella zona del Monte Pora e aperto anche a Pasqua e Pasquetta) o dell’Alpe Corte, sopra Valcanale di Ardesio (aperto dal 18 al 27 aprile e dal 1 al 4 maggio).

Malgrado gli accumuli nevosi non si possano considerare eccezionali i dati trasmessi dalle stazioni meteo di Arpa Lombardia, nel primo pomeriggio di martedì, hanno rilevato un quantitativo di 82 centimetri al Lago Fregabolgia (a 1.955 metri di quota, sopra Carona), 81 ai 1.784 metri del Barbellino (territorio di Valbondione), 99 ai 1.856 metri della stazione di Vilminore.

Le condizioni meteo

Una situazione quindi molto diversa da quella riscontrata nella primavera del 2023 e, soprattutto, del 2022 se si considera che in quest’ultima circostanza il Merelli al Coca ed il Brunone si trovarono addirittura in difficoltà dal punto di vista energetico poiché le centraline idroelettriche non poterono funzionare regolarmente a causa della limitata disponibilità di acqua nei torrenti.